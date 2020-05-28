Бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 в Подмосковье начнется 15 июня. Сдать анализ можно в поликлинике

Жители Подмосковья смогут сдать бесплатный анализ на наличие антител к COVID-19. Тестирование в регионе начнется с 15 июня. О том, сколько тестов подготовлено и кто сможет сдать анализ в первую очередь, рассказал Андрей Воробьев во время эфира на телеканале «360».

По словам губернатора, в конце марта в Московской области на наличие СОVID-19 за сутки тестировали около 500 человек в единственной лаборатории в Мытищах. Сейчас количество сделанных тестов приближается к 14 тысячам в сутки. Через две недели жители области смогут провериться на наличие антител к коронавирусу. Для этого нужно сдать кровь из вены.

«С 15 июня мы добавим еще пять тысяч ИФА-тестов, которые делает Москва. Их преимущественно будут назначать в поликлинике, чтобы определить наличие антител в крови», — рассказал глава региона.

Крупнейшей в Подмосковье является клинико-диагностическая лаборатория в Королеве. О том, какое количество человек тестируют там сейчас, рассказала заведующая Елена Синева.

«На начальном этапе наша лаборатория выполняла порядка 400 тестов в сутки, после дооснащения эта цифра приближается к двум тысячам. Кроме того, Королевская больница обладает всеми видами тестирования, в том числе мы используем экспресс-тесты на иммуноглобулины», — отметила заведующая.

В Подмосковье ведутся последние приготовления к проведению масштабного тестирования на антитела к коронавирусу. Об этом заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Мы существенно наращиваем мощность в частных лабораториях, делаем более 14 тысяч тестов в сутки, это без учета ИФА-тестов, которые к нам должны поступить в середине июня. Закупили экспресс-тесты, которые мы распределили между поликлиниками, приемными отделениями и скорой помощью, чтобы при приеме пациентов сразу понять, есть ли подозрение на коронавирусную инфекцию. Закупаем оборудование для ИФА-тестов и к середине июня будем готовы к более масштабному тестированию», — отметила министр.

Она добавила, что всего планируется проводить около 20 тысяч тестов в сутки. Кроме того, увеличилось и количество экспресс-тестов для определения наличия в организме коронавирусной инфекции. Ими уже обеспечили приемные отделения, поликлиники и работников скорой помощи.

«С 15 июня наша задача — запустить тестирование на антитела к COVID-19, чтобы все три вида тестирования были максимально доступны. Самым информативным по-прежнему считается ПЦР-тест. Именно он ставит финальную точку — болен человек СОVID-19 или нет. С 15 июня мы готовимся увеличить с 5 до 20 тысяч тестирований в сутки», — отметил Андрей Воробьев.

Анализ можно будет сдать в поликлинике в плановом режиме. Но в первую очередь тестирование пройдут люди с симптомами инфекционных заболеваний.

«Должны быть какие-то основания для этого. Конечно, мы будем стараться максимально удовлетворить потребности людей в тестировании. Эти тесты куплены не для того, чтобы на складе их хранить. Естественно, есть приоритет — кому в первую очередь, кому — во вторую. Вы же не сдаете анализы, когда нет симптомов, вы делаете это, если есть необходимость или тревога. Поэтому мы не можем сейчас все восемь миллионов человек проверить. Но задача — всех, кого что-то беспокоит, протестировать», — добавил глава региона.

Ранее Московская областная станция переливания крови начала проводить исследования на наличие антител к коронавирусу в крови доноров. Исследования должны будут показать, способны ли антитела конкретного донора нейтрализовать вирус у пациентов.