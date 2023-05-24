Подмосковье 24 мая 2023, 11:02 Вебинар для учителей биологии прошел в Подмосковье АСОУ

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Учителя биологии из Подмосковья посетили вебинар об особенностях подготовки школьников к олимпиадам и конкурсам. Он прошел в отделе изучения лучших методик и практик Центра стратегического развития Академии социального управления.

Как рассказали в Минобразовании, перед слушателями выступила учитель биологии лицея Климовска, лауреат премии Губернатора Подмосковья Ирина Скворцова. Она поделилась опытом подготовки учащихся к олимпиадам и конкурсам разного уровня и рассказала о способах эффективного распространения успешных педагогических практик.

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Посмотреть запись вебинара можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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