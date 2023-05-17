Подмосковье 17 мая 2023, 12:59 Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников Подмосковья Губернатор Воробьев призвал уделить пристальное внимание питанию школьников Подмосковья Пресс-служба губернатора Московской области

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Дети проводят в учебных заведениях много времени. Их силы уходят на образование, спорт, поэтому им необходимо качественное питание. Эту тему нужно постоянно держать под контролем. Об этом заявил на заседании правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Питание в школах должно быть качественное, еще и потому, что часто школы работают полный день, дети находятся в течение всего дня в такой активной фазе и обучения, и занятий творчеством, спортом, мы прекрасно понимаем, что этот вопрос требует нашего постоянного контроля», — сказал Воробьев.

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Теме школьного питания в Подмосковье всегда уделяют большое внимание, отметил губернатор. Он добавил, что всегда есть те учебные учреждения, где персонал подобран грамотно, а еда всегда остается на уровне. Однако существуют и те школы, у которых с этим вопросом не все хорошо складывается.

Также глава региона отметил, что после окончания этого учебного года особое внимание нужно уделить детскому отдыху в Подмосковье. Он должен быть безопасным.