Подмосковье 13 сентября 2023, 12:32 Место отдыха обустроили у лесного озера в Щелкове Комитет лесного хозяйства МО

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Место отдыха появилось у лесного озера в Красноармейске. Его обустроили сотрудники Московского учебно-опытного филиала ГКУ МО «Мособллес».

Новую зону отдыха обустроили у деревни Каблуково в Щелкове. С берега открывается вид на водоем, окруженный ивами и березами. Как рассказала заместитель директора филиала Любовь Климова, там установили арку с надписью «Сбережем лес!» и провели субботник.

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«Пока шла работа, местные жители, пришедшие искупаться, с интересом следили за процессом обустройства. Надеемся, к тому, что создано нами для людей с любовью, будет проявлено бережное отношение», — рассказала она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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