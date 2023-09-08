Подмосковье 08 сентября 2023, 11:39 «Важно для самого человека и его близких». Космонавт Борис Волынов проголосовал в Звездном Городке Космонавт Борис Волынов проголосовал на выборах в Звездном Городке

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Космонавт Борис Валентинович Волынов пришел на выборы в Подмосковье почти сразу, как открылись избирательные участки. Он проголосовал в Звездном Городке и подчеркнул, что активная гражданская позиция жителей определит будущее каждой семьи.

Борис Валентинович — единственный ныне живущий из первого отряда космонавтов СССР. По его словам, выборы — важное событие в жизни человека.

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«Очень важно, по какой дорожке мы все пойдем и за кого проголосует большинство. И это важно не только для самого человека, но и для его детей, близких, родных», — сказал Борис Волынов.

Космонавт участвует в выборах регулярно, за 88 лет он посетил избирательные участки много раз.

К 10:00 явка на выборах в Подмосковье достигла 3,75% и 226 810 избирателей. Голосование продлится 8, 9 и 10 сентября.

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