«Важно, чтобы город вдохновлял на развитие». Автор проекта «Точка 190» из Пущина получил премию «Мы рядом ради перемен»

Три участника из городского округа Пущино стали победителями премии губернатора Подмосковья «Мы рядом ради перемен». Одним из них стал Александр Ивакин, он представил проект «Точка 190».

«Точка 190» — это творческое объединение, которое занимается развитием города, изучением его истории и наследия, создает музыкальные, архитектурные, диджитал- и другие проекты. Объединение было создано в 2019 году, среди его участников — архитекторы, дизайнеры, молодые ученые, музыканты, IT-специалисты, фотографы, режиссеры, преподаватели и продюсеры.

«Вся наша деятельность — это формат «работа после работы». У каждого из нас есть основная специальность и большие успехи в своей области, а в личное время мы организуем проекты, которые помогают Пущину развиваться», — рассказал Александр Ивакин.

Наша деятельность направлена на то, чтобы горожанам было комфортно заниматься творчеством и наукой в Пущине и чтобы город стал узнаваем на федеральном уровне. Нам важно, чтобы город оставался живым, интересным и вдохновлял на развитие Александр Ивакин автор проекта «Точка 190», лауреат премии «Мы рядом ради перемен»

Источник фото: naukograd.io

Ребята объединились вместе, чтобы сделать наукоград узнаваемым и интересным для гостей, преобразовать городскую среду. Уже сейчас в городе успешно функционирует градостроительная комиссия при Совете депутатов, на которой готовятся проекты современного благоустройства. «Точка 190» активно приглашает в гости экспертов со всей страны, которые помогают своим опытом и рассказывают о Пущине в других регионах. Работа по исследованию истории города и его архитектуры реализовалась в большой архив и отдельный сайт naukograd.io.

Премия «Мы рядом ради перемен» очень важная в масштабах всего региона, потому что она поддерживает как крупные областные социально значимые проекты, так и совсем небольшие инициативы, которые позволяют качественно улучшить ежедневную жизнь горожан и дает возможность реализовывать свои идеи даже начинающим командам Александр Ивакин автор проекта «Точка 190», лауреат премии «Мы рядом ради перемен»

В 2021 году премию присуждали в 4 категориях в зависимости от охвата проекта — «Область перемен», «Округ перемен», «Территория перемен» и «Место перемен». На участие в конкурсе было принято 6640 заявок, после этапа народного голосования из 1183 номинантов жюри конкурса выбрало 490 лауреатов.

Победителей премии губернатора Подмосковья «Мы рядом ради перемен» наградили во время торжественной церемонии 11 октября.