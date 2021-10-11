Победителей премии губернатора «Мы рядом ради перемен» наградили в Подмосковье
Премию губернатора Подмосковья «Мы рядом ради перемен» получили 500 человек
Имена победителей премии губернатора Подмосковья «Мы рядом ради перемен» объявили во время торжественной церемонии. Ее открыл глава Московской области Андрей Воробьев. 10 участников с самыми интересными и полезными реализованными идеями получили премию в рамках спецноминации «Перемены Подмосковья».
Первым победителем в спецноминации «Перемены Подмосковья» стал Михаил Иванов из Красногорска. Он организовал городской фестиваль «Город А». Большой молодежный проект «Город А» вырос из конкурса подмосковного масштаба и вышел на федеральный уровень.
«Хочется сказать спасибо администрации Московской области, губернатору Подмосковья», — сказал Михаил Иванов.
Премию «Мы рядом ради перемен» и спецнаграду от губернатора вручили автору образовательных стримов Science Talk — Антону Попову из Пущина.
«Награда позволяет расширить наш проект. Сделать „Золотое кольцо“ наукоградов», — поделился Антон Попов.
Награды в рамках спецноминации получили Ирина Громова из Сергиева Посада и Антонина Цой. Они занимаются помощью семьям с детьми с особенностями развития. Антонина Цой разработала метод, позволяющий развивать детей при помощи театральных постановок.
«Я лишь еще раз выражу восхищение тем добрым делом, которым вы занимаетесь, вкладываете в это частичку сердца. Мы всегда вас будем поддерживать», — сказал Андрей Воробьев.
Также победителями стали создатели музеев — Сергей Жердев из Клина, автор антимузея «Станция Дачная», и Наталья Быковская из Павловского Посада (Музей памяти космонавта Валерия Быковского).
Еще один победитель премии, Евгений Лукошников из Подольска, является организатором масштабной военно-патриотической игры, в которой участвует 102 команды.
«Деньги будут направлены на развитие игры. Огромное спасибо правительству Московской области, управлению соцкоммуникаций региона», — поделился Евгений Лукошников.
Наградили в рамках спецноминации Егора Балева — волонтера и блогера, у которого более 200 тысяч подписчиков.
Всего победителями премии «Мы рядом ради перемен» стали 500 человек. Общий призовой фонд составил 80 миллионов рублей.
Торжественная церемония вручения проходила в онлайн- и офлайн-форматах. Подключения организовали в более чем 50 округах Подмосковья.