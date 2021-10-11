Победителей премии губернатора «Мы рядом ради перемен» наградили в Подмосковье

Имена победителей премии губернатора Подмосковья «Мы рядом ради перемен» объявили во время торжественной церемонии. Ее открыл глава Московской области Андрей Воробьев. 10 участников с самыми интересными и полезными реализованными идеями получили премию в рамках спецноминации «Перемены Подмосковья».

Первым победителем в спецноминации «Перемены Подмосковья» стал Михаил Иванов из Красногорска. Он организовал городской фестиваль «Город А». Большой молодежный проект «Город А» вырос из конкурса подмосковного масштаба и вышел на федеральный уровень.

«Хочется сказать спасибо администрации Московской области, губернатору Подмосковья», — сказал Михаил Иванов.

Источник фото: телеканал «360»

Премию «Мы рядом ради перемен» и спецнаграду от губернатора вручили автору образовательных стримов Science Talk — Антону Попову из Пущина.

«Награда позволяет расширить наш проект. Сделать „Золотое кольцо“ наукоградов», — поделился Антон Попов.

Источник фото: телеканал «360»

Награды в рамках спецноминации получили Ирина Громова из Сергиева Посада и Антонина Цой. Они занимаются помощью семьям с детьми с особенностями развития. Антонина Цой разработала метод, позволяющий развивать детей при помощи театральных постановок.

«Я лишь еще раз выражу восхищение тем добрым делом, которым вы занимаетесь, вкладываете в это частичку сердца. Мы всегда вас будем поддерживать», — сказал Андрей Воробьев.

Также победителями стали создатели музеев — Сергей Жердев из Клина, автор антимузея «Станция Дачная», и Наталья Быковская из Павловского Посада (Музей памяти космонавта Валерия Быковского).

Источник фото: телеканал «360»

Еще один победитель премии, Евгений Лукошников из Подольска, является организатором масштабной военно-патриотической игры, в которой участвует 102 команды.

«Деньги будут направлены на развитие игры. Огромное спасибо правительству Московской области, управлению соцкоммуникаций региона», — поделился Евгений Лукошников.

Источник фото: телеканал «360»

Наградили в рамках спецноминации Егора Балева — волонтера и блогера, у которого более 200 тысяч подписчиков.

Источник фото: телеканал «360»

Всего победителями премии «Мы рядом ради перемен» стали 500 человек. Общий призовой фонд составил 80 миллионов рублей.

Торжественная церемония вручения проходила в онлайн- и офлайн-форматах. Подключения организовали в более чем 50 округах Подмосковья.