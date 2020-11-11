Это по-настоящему инновационный участок дороги, открывший новые возможности благодаря передовым технологиям. Здесь не потребуется даже останавливаться, чтобы оплатить проезд, если в машине работает транспондер. Благодаря системе «Свободный поток» деньги спишут автоматически.

ЦКАД — это серьезная транзитная магистраль, которая должна очень существенно разгрузить прилегающие к Москве автодороги. И, конечно, сделать передвижение удобнее для каждого человека. Сделать еще один потенциал, вклад в экономику нашей страны и нашего региона Андрей Воробьев.

Воробьев отметил, что когда президент только принял решение о строительстве ЦКАД, не все сразу понимали, насколько эта дорога необходима стране и московскому региону в частности. Ее запуск стал важнейшим событием в развитии транспортной среды.

На ЦКАД-3 четыре полосы движения — по две в каждую сторону. В «Автодоре» рассказали, что это третий по порядковому номеру пусковой комплекс, но первый по значимости. Он центральный. А значит, остальные пусковые комплексы подключат уже к нему.

«Московская область растет — каждый год мы прибавляем около 200 тысяч человек. Миллионы тонн груза переваливаются через наши территории. И все это было возможным до сих пор только через МКАД. Но мы все прекрасно видели, что там происходило: порой невозможно было двинуться. Благодаря президенту была создана дирекция по развитию Московского транспортного узла. С тех пор мы построили десятки путепроводов, магистралей, но самое главное — ЦКАД», — подчеркнул Воробьев.

По словам губернатора Подмосковья, это не только удобства, но и значимое событие для экономики. Оно подразумевает под собой создание новых рабочих мест и развитие технологий.

«И мы очень благодарны за то, что в сложное время специалисты, профессионалы, Марат Шакирзянович сам шашку тупил для того, чтобы ЦКАД сдать вовремя. И все мы надеемся в 2020 году еще раз встретиться. Важен следующий этап ЦКАД», — добавил он.

«Важнейший коридор связи»

Теперь ЦКАД-3 сможет пропускать более 43 тысяч автомобилей в сутки. Зампред правительства Марат Хуснуллин назвал участок важнейшим коридором связи.

Я хочу сказать, что это важнейший участок. Во-первых, он самый большой. И с его запуском мы пересекли экватор. Это участок, на котором отработаны новейшие технологии управления, безопасности. Это важнейший коридор связи дороги „Европа — Западный Китай“. Он важен тем, что действительно пересекает несколько важных федеральных трасс Марат Хуснуллин.

Он добавил, что здесь впервые применили систему «Свободный поток». Это стало возможным благодаря принятию Госдумой специальных законов для технологического оснащения трассы.

«Машины смогут проезжать спокойно и не останавливаться на оплату. Более того, здесь находится центр управления, который управляет всеми платными дорогами страны. То есть вся наша информационная база, эта мощная система сконцентрирована здесь, на этом участке», — отметил Хуснуллин.

По его словам, к концу года на ЦКАД планируют открыть порядка 100 новых километров. Пандемия коронавируса, как подчеркнул Хуснуллин, «серьезно подпортила планы», но строительство идет успешно.

«У нас останется участок 25 километров на территории Калужки и Симферопольского шоссе. Ковид серьезно планы подпортил, но я отдельно хочу сказать слова благодарности Андрею Юрьевичу Воробьеву за то, что он принял серьезные решения даже в самое тяжелое, напряженное время», — сказал он.

Подробности о системе оплаты проезда и новейших технологиях, примененных на ЦКАД-3, мы рассказали в большом материале.