Самый длинный участок ЦКАД откроют через две недели

Самый длинный участок ЦКАД откроют уже через две недели. На автомагистрали с четырьмя полосами разрешено разгоняться до 140 километров в час. Протяженность ЦКАД-3 105 километров. Сейчас на участке проводят испытания.

Источник фото: телеканал «360»

Мост через канал имени Москвы вошел в состав Центральной кольцевой автодороги. Сейчас его испытывают груженые самосвалы. Общий вес машин — 350 тонн.

«Мы оцениваем, чтобы полученные нами деформации и прогибы совпадали с расчетными, которые мы получили от этих нагрузок. И чтобы когда мы приложили нагрузку, а потом ее убрали, напряжение и прогибы вернулись в ноль. Один из пролетов мы уже испытали полностью, по крайней мере по прогибам он вернулся в исходное положение, здесь все нормально», — отметил Александр Анисимов, начальник отдела диагностики искусственных сооружений ООО «Автодор-Инжиниринг».

Общая длина моста почти 1,5 километра. У него 23 опоры. Он пересекает не только канал имени Москвы, но и железнодорожные пути Савеловского направления и Дмитровское шоссе. Уже в начале ноября здесь понесутся машины с разрешенной скоростью до 140 километров в час.

Новая скоростная трасса — это ключевой элемент транспортной системы московского региона. Она позволит значительно разгрузить альтернативные пути. Первым построили отрезок ЦКАД-3.

«Это третий пусковой комплекс, третий по порядковому номеру, но первый по значимости. Поскольку он является центральным участком всей интеллектуальной системы, все пусковые комплексы будут подключены к нему», — уточнил Виталий Шмаров, руководитель проекта ЦКАД-3 ГК «Автодор».

105 километров новой современной четырехполосной дороги ЦКАД-3 позволят переместиться за час от трассы М11 «Нева» до М7 «Волга» или Горьковки. На строительство дороги ушло четыре года. За это время возвели пять экодуков, 47 путепроводов, 17 мостов. Трасса полностью оборудована: здесь есть камеры, датчики, которые реагируют на гололед, аварии и животных. Умная система, которая сама распознает автомобиль, его номер, а потом присылает водителю счет за проезд.

«Проезжая под лазерным сканером, машина измеряется в продольном направлении и в поперечном. Камера подсчета осей на основании нейроалгоритма регистрирует количество колес у ТС. Таким образом, на основании классификации ТС ГК „Автодор“ мы определяем, что за транспортное средство проехало», — объяснил Виталий Шадрин, советник генерального директора Единого оператора ЦКАД.

Современная магистраль будет управляться из главного центра. Он почти готов. Сюда будет стекаться вся информация. Диспетчеры смогут оперативно оказать помощь водителю, например, отправить на место аварии дорожных комиссаров или вывести информацию на табло о плохой погоде.

«Вдоль дороги расположены детекторы транспорта, которые определяют плотность потока, его скорость, события остановки на магистральной дороге. Все эти события автоматизированно показываются круглосуточной службе для того, чтобы вовремя среагировать на инциденты, которые могут произойти», — рассказал Виталий Шадрин, советник генерального директора Единого оператора ЦКАД.

Последние 200 метров дороги ЦКАД-3 — самый сложный отрезок. Здесь пересекаются магистральные коммуникации — два газопровода и нефтепровод. Они являются объектами повышенной опасности. Для того чтобы возвести трассу, нужно вынести эти сети за пределы стройки.

«Мы на сегодняшний день находимся в завершающей стадии подготовки к переключению. Строительно-монтажные работы по переустройству коммуникации общей протяженностью четыре километра уже проведены. Остался самый сложный технологический этап — это именно врезка», — подчеркнул Виталий Шмаров, руководитель проекта ЦКАД-3 ГК «Автодор».

Через две недели здесь, как на всей ЦКАД-3, появятся современное дорожное полотно, система освещения, камеры, лазерные сканеры и шумозащитные экраны. Эта скоростная автомагистраль выполнена с учетом всех нюансов инфраструктуры территории.

Чтобы не навредить уникальной экосистеме, учитывали маршруты миграции животных, для них делали зверопереходы. А сточные воды с дороги будут проходить систему очистки и возвращаться в почву, не нанося ей урон. Срок службы новой трассы до капитального ремонта — 24 года.