Пандемия коронавируса нанесла удар по экономике всего мира. Московская область тоже понесла потери, но дела уже пошли в гору. Подробнее об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев в интервью Сергею Минаеву на «360».

Подмосковные власти потратили за время пандемии до 60 миллиардов рублей. Еще столько же региональный бюджет не получил по плану.

«Мы потратили на ковид порядка 50–60 миллиардов своих денег. То есть просто дополнительно взяли 50 миллиардов и потратили на койки, на все, что связано с выплатами, лекарствами и так далее. И еще столько же мы недополучили. Вся история, если считать в деньгах, потому что важнее денег — жизни», — сказал Андрей Воробьев.

Сейчас экономика Подмосковья восстанавливается. Международные аэропорты вновь заработали, часть ковидных ограничений уже не действует.

«В экономическом исчислении мы потеряли порядка 120 миллиардов рублей. Точнее, 60 мы направили и 60 еще недополучили. Но экономика восстанавливается, слава богу. У нас два крупных хаба. Понятно, что Шереметьево и Домодедово — это тысячи и тысячи рабочих мест, это большой пассажиропоток. И это же все стояло», — добавил губернатор.

Еще три резидента особой экономической зоны «Дубна» инвестируют в свои проекты более 37 миллионов рублей. Для жителей региона это хорошая новость: на построенных предприятиях создадут около 40 рабочих мест.