Более 37 млн рублей инвестируют резиденты в ОЭЗ «Дубна». Жители региона получат 40 новых рабочих мест

Три резидента особой экономической зоны «Дубна» инвестируют в свои проекты более 37 миллионов рублей. На построенных предприятиях создадут порядка 40 рабочих мест. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Три компании Подмосковья вложат в проекты на территории ОЭЗ «Дубна» более 37,6 миллиона рублей. После реализации проектов жители региона получат 40 новых высокотехнологичных рабочих места. Компания ООО «Евразфарм» собирается производить инновационные высокоэффективные медицинские изделия, а именно спрей местного применения для заживления ран. Это уникальное для России производство. ООО «К-Солюшионс» будет работать над системами интеллектуального управления производством (MES). Разработка обеспечит автоматизацию управления бизнес-процессами складской работы профильного предприятия. Компания ООО «Вебби» будет оказывать полный спектр высококачественных услуг, связанных с созданием и внедрением комплексных информационных систем.