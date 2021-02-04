Воробьев рассказал о снятии ковидных ограничений в Подмосковье к концу недели

«Мы снимаем ограничения, наблюдая выявленные случаи заболевания. <…> Думаю, что к концу недели мы найдем возможность снять все ограничения, о которых вы сказали. У нас рестораны и так все открыты. Ну, будет и дискотека!» — сказал Андрей Воробьев в ответ на вопрос о снятии ограничений для ресторанов, музеев и ночных клубов.

Губернатор напомнил, что сейчас в Подмосковье идет активная вакцинация жителей. В январе количество ежедневных прививок довели до семи тысяч. Во втором зимнем месяце каждый день планируют прививать до 10 тысяч человек.

«Сейчас важно сконцентрироваться на профессиональной медицинской помощи. У нас было 20 тысяч коек, а в феврале мы более чем вдвое сократим», — отметил Андрей Воробьев.

Все медицинское оборудование, которое власти региона закупили во время пандемии: аппараты искусственной вентиляции легких, компьютерные томографы, специальные койки с кислородом будут использовать при плановой медицинской помощи.

Андрей Воробьев отметил, что несмотря на снижение количества новых случаев заражения расслабляться никто не собирается.

«У нас есть и СИЗы и лекарства, теперь еще и средства вакцинации. Мы такие уже „тертые калачи“. Поэтому при всяких непредвиденных обстоятельствах наша система здравоохранения будет отвечать всем современным требованиям», — сказал губернатор Подмосковья.

Количество жителей Московской области, получивших прививку от коронавируса, превысило 100 тысяч человек. Это бесплатная услуга. Записаться на нее можно на портале госуслуг, в поликлиниках, МФЦ, а также по номеру 112.

Для вакцинации в Московской области используют вакцину «Спутник V». Это двухкомпонентный векторный препарат. В его основе лежат два редких аденовируса, вызывающих простуду. Специалисты внедрили в них РНК белка, который помогает коронавирусу атаковать клетки.



После введения иммунная система реагирует на посторонний белок и вырабатывает антитела. Разница между уколами составляет 21 день. Клеточный иммунитет у привитых появляется через неделю после второй инъекции. Эффективность препарата составляет 91,6%. Сформированная в организме защита даже в случае заражения позволит перенести инфекцию в легкой форме.

Всего в Подмосковье поступило уже более 170 тысяч доз вакцины. Для удобства жителей в регионе запустили интерактивную карту Подмосковья. Она позволит найти удобное место для получения прививки.