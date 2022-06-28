Вакцину от бешенства диких животных начали раскладывать в лесах Подмосковья

Авиация доставит в леса Подмосковья около 300 тысяч доз вакцины против бешенства у диких животных. Вместе с тем раскладывать их начали вручную.

Об этом сообщил министр экологии региона Тихон Фирсов. По его словам, в лесах Московской области началась масштабная раскладка вакцины от бешенства.

Около 200 тысяч доз вакцины будет разложено вручную Тихон Фирсов.

Этим занимаются работники охотничьего надзора Минэкологии Подмосковья и ветеринары от областного Минсельхоза.

Вакцина необходима для профилактики бешенства, например у лисиц, енотовидных собак и других диких животных.

В Минсельхозе Подмосковья сообщили, что с начала года уже провели исследования почти 500 проб от диких кабанов и 200 — от диких птиц. Случаев африканской чумы свиней и птичьего гриппа не обнаружили.