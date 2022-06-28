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    28 июня 2022, 16:30

    Вакцину от бешенства диких животных начали раскладывать в лесах Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Авиация доставит в леса Подмосковья около 300 тысяч доз вакцины против бешенства у диких животных. Вместе с тем раскладывать их начали вручную.

    Вакцину от бешенства диких животных начали раскладывать в лесах Подмосковья | Изображение 1

    Об этом сообщил министр экологии региона Тихон Фирсов. По его словам, в лесах Московской области началась масштабная раскладка вакцины от бешенства.

    Около 200 тысяч доз вакцины будет разложено вручную

    Тихон Фирсов.

    Этим занимаются работники охотничьего надзора Минэкологии Подмосковья и ветеринары от областного Минсельхоза.

    Вакцина необходима для профилактики бешенства, например у лисиц, енотовидных собак и других диких животных.

    Вакцину от бешенства диких животных начали раскладывать в лесах Подмосковья | Изображение 2

    В Минсельхозе Подмосковья сообщили, что с начала года уже провели исследования почти 500 проб от диких кабанов и 200 — от диких птиц. Случаев африканской чумы свиней и птичьего гриппа не обнаружили.