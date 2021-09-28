Случаев бешенства животных в Подмосковье стало на 75% меньше с начала года

Количество выявленных в Подмосковье с января случаев бешенства животных оказалось на 75% ниже показателей прошлого года. Помогли меры профилактики и борьбы с заболеваемостью, проводимые ветеринарами.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, с января выявили лишь 17 случаев бешенства животных в девяти округах.

Это на 75% меньше, чем в прошлом году, когда их было 67 в 21 округе.

В Подмосковье ситуация благоприятная, так как идет эффективная борьба с бешенством у собак и диких животных, плюс повышена доступность лечения и помощи Сергей Воскресенский.

Бешенство — болезнь, которая передается от животных людям при укусах и царапинах. Источником вируса являются дикие и домашние животные.

«В Подмосковье вложения в вакцинацию собак, мониторинг заболеваемости, работа ветеринарных клиник организованы на высоком уровне», — отметил Воскресенский.

По его словам, в регионе реализуют инновационную систему профилактики бешенства. Две трети доз из запланированной вакцины раскладывают посредством малой авиации.

Необходимо отметить и работу выездных бригад ветеринарных специалистов для проведения вакцинации животных против бешенства во всех населенных пунктах Сергей Воскресенский.

Вакцинацию домашних питомцев против бешенства проводят ежедневно и бесплатно. Телефон единого контактного центра: +7 (495) 668-01-25.