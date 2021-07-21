Жителям Подмосковья напомнили об опасности африканской чумы свиней

Министр сельского хозяйства Подмосковья сообщил, что в области благополучная ситуация по африканской чуме свиней. По словам Сергея Воскресенского, напряженной она остается в Калужской, Владимирской и Ярославской областях.

Государственные ветеринары Подмосковья принимают меры, препятствующие заносу африканской чумы свиней в регион.

Сегодня Московская область благополучна по АЧС. А ситуация в Калужской, Владимирской, Ярославской областях остается напряженной. Они граничат с Подмосковьем — риск заноса чумы свиней остается высоким Сергей Воскресенский.

Поэтому, по его словам, об этом особенно важно знать людям в населенных пунктах, граничащих с лесными массивами.

«Ветеринары вручили свыше 10 тысяч листовок об опасности возникновения и распространения АЧС среди свиней и диких кабанов», — отметил Воскресенский.

Он добавил, что ветеринары ежедневно проверяют продукты и поголовье свиней из других регионов.

Принимаются все необходимые меры по недопущению к реализации продукции, поступившей из неблагополучных по АЧС регионов Сергей Воскресенский.

У ветеринарной службы Подмосковья есть все средства для выявления и ликвидации очагов африканской чумы свиней.

Обо всех случаях падежа или заболевания свиней необходимо сообщить в министерство по телефону: 8 (495) 668-01-25.