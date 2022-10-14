Более 370 миллионов животных вакцинировали в Подмосковье с начала года | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 11:19 Поделиться Telegram

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Viber Более 370 миллионов животных вакцинировали в Подмосковье с начала года

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Вакцинацию животных и птиц проводят на фермах, в личных, крестьянско-фермерских, животноводческих и птицеводческих хозяйствах. Домашние питомцы получают прививку во время приемов в государственных ветеринарных учреждениях.

«За девять месяцев наши специалисты провели более 370 миллионов вакцинаций. Эти мероприятия проходят планово, причем используют препараты только российского производства», — руководитель Государственной ветеринарной службы Подмосковья Сергей Воскресенский.

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Животных прививают от бешенства, сибирской язвы, лептоспироза, оспы овец и коз и других заразных болезней. Каждое из заболеваний может грозить эпидемией в масштабах фермерского хозяйства или обернуться гибелью домашнего любимца.

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Прививки от бешенства получают и дикие животные — для них в лесах и парках Подмосковья раскладывают специальную приманку, внутри которой спрятан препарат. За девять месяцев 2022 года для профилактики лесные жители получили более одного миллиона доз вакцины.

Ранее стало известно, что ветеринарная служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья получила три золотых, семь серебряных и три бронзовые награды на выставке «Золотая осень» в парке «Патриот». На этом же мероприятии губернатор Андрей Воробьев презентовал премьер-министру Михаилу Мишустину лучших местных производителей. Они лидируют в стране по сыру, творогу, йогуртам, макаронам, мороженому, мясным и кондитерским изделиям.

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