Губернатор Воробьев показал на всероссийской выставке лучшие достижения аграриев Подмосковья | 360°

Эксклюзив 05 октября 2022, 16:11 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Губернатор Воробьев показал на всероссийской выставке лучшие достижения аграриев Подмосковья

Читать 360tv в

Всероссийская аграрная выставка «Золотая осень» началась в Одинцове, и Подмосковье представило на ней свои лучшие продукты. Участники — свыше 100 компаний со всей страны. Губернатор Московской области Андрей Воробьев презентовал премьер-министру Михаилу Мишустину лучших местных производителей. Они лидируют в стране по сыру, творогу, йогуртам, макаронам, мороженому, мясным и кондитерским изделиям.

Премьер-министр России подчеркнул, что в условиях санкций заметен ощутимый эффект в развитии отечественных производств.

Реклама

«Семенной материал — просто важнейшая вещь. Например, то, что мы видели в Московской области, — помните, синеглазка (сорт картофеля — прим. ред.)», — отметил Мишустин.

Реклама

Андрей Воробьев напомнил, что семеноводству в Подмосковье уделяют особое значение. Сегодня это важное направление продовольственной безопасности. Вместе с тем поддержку получают овощехранилища.

Подмосковье уже на втором месте в России по производству тепличных овощей. Регион поднялся с 36-й позиции, а вскоре планирует занять первую, которая пока что у Липецка.

Мы введем до конца года еще площадки и выйдем вместо Липецка на первое место Андрей Воробьев.

Московская область лидирует по производству сыров в России, селекции овощных семян, выращиванию капусты и свеклы.

«Рынок у нас очень хороший. Большая переработка в Подмосковье. Всего: и молока, и птицы <...> Прибавили в этому году по мороженому. По сырам мы прибавляем», — отметил Андрей Воробьев.

Также на стенде Подмосковья для выставки «Золотая осень» представили колбасы из Каширы, гибриды семян томатов, перцев из Коломны, пармезан из Дмитрова, мясо птицы из Наро-Фоминска и Орехово-Зуева и многие другие продукты.

0 0 0 0 0 0