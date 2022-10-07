Ветеринары Подмосковья получили 13 медалей на всероссийской выставке | 360°

Ветеринары Подмосковья получили 13 медалей на всероссийской выставке
Агропромышленная выставка «Золотая осень 2022» проходит в парке «Патриот» (Одинцовский округ). Ветеринарная служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья получила три золотых, семь серебряных и три бронзовые награды.
«Тринадцать медалей — это самое большое количество наград среди всех ветеринарных служб, которые участвуют в „Золотой осени“! Конечно, для профессионалов важно осознавать, что их труд ценят и отмечают», — отметил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. Он подчеркнул, что в областной ветслужбе работают люди, которые по-настоящему любят свое дело.
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Золотые медали специалистам Минсельхозпрода вручили за создание инфраструктуры обслуживания, ориентированного на клиентов, а также за вклад в популяризацию профессии и эффективное профессиональное ориентирование среди молодежи.
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Серебряные медали вручили за создание инфраструктуры на территории Наро-Фоминского городского округа. Отмечена также эффективность учений и тренингов Истринской ветеринарной службы по ликвидации оспы овец и коз. Областное «Терветуправление № 4» высоко оценили за проведение вакцинации, работу по снижению бешенства животных.
Бронзовые медали выставки вручили за эффективную профилактику бешенства в Одинцовском городском округе и за проведение мероприятий по профилактике и лечению незаразных болезней животных в хозяйствах городского округа.