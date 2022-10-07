Ветеринары Подмосковья получили 13 медалей на всероссийской выставке | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 15:01 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Ветеринары Подмосковья получили 13 медалей на всероссийской выставке

Читать 360tv в

Агропромышленная выставка «Золотая осень 2022» проходит в парке «Патриот» (Одинцовский округ). Ветеринарная служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья получила три золотых, семь серебряных и три бронзовые награды.

«Тринадцать медалей — это самое большое количество наград среди всех ветеринарных служб, которые участвуют в „Золотой осени“! Конечно, для профессионалов важно осознавать, что их труд ценят и отмечают», — отметил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. Он подчеркнул, что в областной ветслужбе работают люди, которые по-настоящему любят свое дело.

Реклама

Золотые медали специалистам Минсельхозпрода вручили за создание инфраструктуры обслуживания, ориентированного на клиентов, а также за вклад в популяризацию профессии и эффективное профессиональное ориентирование среди молодежи.

Реклама

Серебряные медали вручили за создание инфраструктуры на территории Наро-Фоминского городского округа. Отмечена также эффективность учений и тренингов Истринской ветеринарной службы по ликвидации оспы овец и коз. Областное «Терветуправление № 4» высоко оценили за проведение вакцинации, работу по снижению бешенства животных.

Бронзовые медали выставки вручили за эффективную профилактику бешенства в Одинцовском городском округе и за проведение мероприятий по профилактике и лечению незаразных болезней животных в хозяйствах городского округа.

С 10 октября в Подмосковье начнет работать горячая линия по отлову бродячих животных, организованная Министерством сельского хозяйства и продовольствия. Телефон будет круглосуточно принимать сообщения о безнадзорных собаках. Также в ведомстве рассказали, что ветстанция в Талдоме появится в эпизоде документального фильма с рабочим названием «Детство. Возвращение». Он расскажет о детях, которые были эвакуированы из Донбасса с началом специальной военной операции.

0 0 0 0 0 0