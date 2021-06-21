В подмосковном Минздраве напомнили, что вакцинация не дает 100% гарантию, что человек не заболеет. Однако, она предотвращает развитие тяжелых осложнений в случае заражения COVID-19.

«Важно также пройти вакцинацию тем, кто переболел еще в первую волну или привился длительное время назад, так как количество антител снизилось и организм снова стал уязвим к заражению. На данный момент в госпиталях Подмосковья находятся порядка 8% таких пациентов», — добавили в ведомстве.

Ранее министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова сообщила, что в условиях сложной эпидемобстановки жителям региона будут советовать проходить ревакцинацию через полгода после первой прививки от коронавируса.