Отказывать непривитым пациентам в плановой помощи в Подмосковье пока не станут

Власти Подмосковья пока не рассматривают вопрос о том, чтобы плановая медицинская помощь оказывалась только вакцинированным жителям. Об этом заявила глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова.

«Мы пока что этот вопрос не рассматриваем. Будем смотреть по дальнейшей ситуации, по наличию очагов заражений в наших стационарах. Если количество этих очагов будет расти, то мы будем вынуждены принять такие меры. На данный момент такого приказа нет», — сказала она.

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 1811 случаев коронавируса. В области развернули уже 12 тысяч коек для заболевших ковидом. По словам Стригунковой, свободных коек осталось не более 11%. В регионе идет активная вакцинация.

Министр отметила, что тем, кто уже сделал прививку, желательно сделать ревакцинацию через полгода после первой процедуры. Региональный Минздрав находится в контакте с разработчиками вакцины и Минздравом России, добавила она. На этой неделе должна выйти вторая версия методических рекомендаций по поводу ревакцинации.