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    21 июня 2021, 16:12

    Отказывать непривитым пациентам в плановой помощи в Подмосковье пока не станут

    Анастасия Аброськина, Ольга Назаркина

    Власти Подмосковья пока не рассматривают вопрос о том, чтобы плановая медицинская помощь оказывалась только вакцинированным жителям. Об этом заявила глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова.

    Отказывать непривитым пациентам в плановой помощи в Подмосковье пока не станут

    «Мы пока что этот вопрос не рассматриваем. Будем смотреть по дальнейшей ситуации, по наличию очагов заражений в наших стационарах. Если количество этих очагов будет расти, то мы будем вынуждены принять такие меры. На данный момент такого приказа нет», — сказала она.

    За минувшие сутки в Подмосковье выявили 1811 случаев коронавируса. В области развернули уже 12 тысяч коек для заболевших ковидом. По словам Стригунковой, свободных коек осталось не более 11%. В регионе идет активная вакцинация.

    Министр отметила, что тем, кто уже сделал прививку, желательно сделать ревакцинацию через полгода после первой процедуры. Региональный Минздрав находится в контакте с разработчиками вакцины и Минздравом России, добавила она. На этой неделе должна выйти вторая версия методических рекомендаций по поводу ревакцинации.