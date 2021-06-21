В Подмосковье назвали сроки для желательной ревакцинации

При сложной эпидемической обстановке в связи с распространением коронавируса жителям Подмосковья будут советовать проходить ревакцинацию через полгода после первой прививки. Об этом заявила глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова.

«Очень много дискуссий в вопросе о том, когда же нужно делать ревакцинацию. Здесь есть два аспекта: после болезни и после поставки первой вакцины», — сказала она в интервью «Интерфаксу».

Стригункова подчеркнула, что региональный Минздрав находится в контакте с разработчиками вакцины и Минздравом России. На этой неделе выйдет вторая версия методических рекомендаций по поводу того, когда делать ревакцинацию.

«Вот с учетом сложной эпидемической ситуации, которая складывается сейчас, ревакцинацию будут рекомендовать делать через шесть месяцев после первой», — заявила министр.

За последние сутки в Подмосковье выявлены рекордные 1811 случаев коронавируса. В Московской области развернули уже 12 тысячи коек для заболевших ковидом. По словам Стригунковой, свободных коек осталось не более 11%. В регионе идет активная вакцинация.