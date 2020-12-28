Вакцинация от гриппа завершилась в Подмосковье. Прививки сделали почти 5 млн жителей

В Московской области завершилась вакцинация от гриппа. За все время прививки сделали около пяти миллионов жителей — в результате регион оказался на пятом месте по охвату среди субъектов России.

Об этом рассказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова во время совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами правительства и главами муниципалитетов региона.

«Мы завершили вакцинацию от гриппа. Ее прошли 4,712 миллиона человек. Это 63% всех жителей Московской области. Наш план перевыполнен на 3%. По всем группам риска наши задачи выполнены», — заявила она.

Стригункова отметила, что самые высокие показатели по вакцинации от коронавируса зафиксировали в Истре, Одинцове, Электростали, Химках и Реутове. При этом поставленный план по количеству прививок перевыполнили сразу 42 городских округа: в каждом из них прививки сделали более 60% жителей.

Источник фото: телеканал «360»

«Благодаря слаженной работе глав и наших центральных органов исполнительной власти Московская область заняла пятое место среди всех субъектов по охвату вакцинацией от гриппа. В прошлом году у нас было 39-е место», — подчеркнула Стригункова.

С 28 декабря в Московской области началась вакцинация пожилых людей от коронавируса. Первым пациентам старше 60 лет уже сделали прививки в Домодедовской центральной городской больнице — ни у кого не было никаких побочных эффектов.