Подмосковье 25 января 2023, 14:03 Первые связанные с СВО экспонаты появились в музее Подольска

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Осколок и гильзы с комбината «Азовсталь» выставят в музее Подольска в начале февраля. Их привез солист филармонии округа Павел Быков, который побывал в зоне СВО в составе культурной бригады Москонцерта.

Сотрудники музея рассказали, что в начале февраля экспонаты представят на выставке «Подвигом едины», которую посвятят локальным конфликтам рубежа XX и XXI веков.

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Мероприятия, приуроченные к памятной дате 15 февраля, посетят школьники, студенты и жители Подмосковья. На них также побывают ветераны локальных конфликтов.

Краеведческий музей Подольска регулярно открывает выставки, посвященные годам Великой Отечественной войны и землякам — участникам военных конфликтов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил в музей желавшего встретиться с ним школьника и его семью. Они побывали на выставке в «Новом Иерусалиме».

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