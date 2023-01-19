Важное 19 января 2023, 15:58 Губернатор Подмосковья пригласил в музей желавшего встретиться с ним школьника и его семью

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Школьник из Звенигорода Дмитрий Барков очень хотел пообщаться с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, и глава региона, узнав об этом, пригласил юношу вместе с его семьей в музей «Новый Иерусалим». Сейчас там проходит уникальная для России выставка фламандской живописи.

В первый раз школьник встретился с губернатором 17 января, когда Воробьев приехал в школу № 1 в Звенигороде. Там ученик восьмого класса Дима Барков помог организовать «Урок мужества», куда и заглянул глава Подмосковья.

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Во время урока Дима передавал микрофон ребятам, которые задавали вопросы, а после занятия хотел поговорить с Андреем Воробьевым, пожать ему руку и пообщаться, но не успел и сильно расстроился.

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Губернатору рассказали об этом случае, и он пригласил Диму с его мамой Екатериной и младшей сестрой Кэтрин на выставку.

Разговор наедине

После экскурсии по музею Дима смог поговорить с губернатором. Воробьев спросил у мальчика о планах в учебе, об успехах сестры в школе и не только.

Ученик восьмого класса поделился, что после девятого класса планирует поступить в колледж. Также во время беседы Андрей Воробьев отметил, что школу, в которую ходит его сестра Кэтрин, будут ремонтировать летом.

Вместе с тем губернатор поинтересовался у Димы, понравился ли ему «Урок мужества», где ученики встретились с участником спецоперации, который был удостоен ордена Мужества.

«Интересно с человеком поговорить, который прошел такое испытание. Когда я был маленьким, к нам приходили ветераны Великой Отечественной войны. К вам они уже, скорее всего, не смогут прийти по причине преклонного возраста. Это были самые незабываемые рассказы, хотя они весьма скупы, потому что скромны», — рассказал Воробьев.

В тот же день губернатор Подмосковья встретился в музее и с другими школьниками, студентами.

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