Подмосковье 25 января 2023, 11:58 Дома культуры и музеи Подмосковья подготовили программы ко Дню студента

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День студенчества отмечают в России 25 января. В этот день праздничные мероприятия пройдут в домах культуры, музеях, колледжах и других учреждениях Подмосковья.

В Минкультуры региона рассказали о мероприятиях, которые пройдут в Подмосковье в честь Дня студента. Так, в музее «Новый Иерусалим» и Серпуховском историко-художественном музее студенты смогут бесплатно посетить постоянные экспозиции и временные выставки, в Московском губернском колледже искусств проведут день самоуправления и концерт.

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Праздничный вечер проведут в Московском областном базовом музыкальном колледже имени Скрябина, а в культурно-досуговом центре «Заречье» в Одинцове пройдет театрализованная программа «Студенческие зарисовки». Интерактивную программу представят в Доме офицеров в Щелкове, а в доме культуры «Кучино» в Балашихе пройдет студенческий квиз.

Праздничные программы также пройдут в домах культуры «Мир» в Лыткарине, «Радуга» в Сергиевом Посаде, «Октябрь» в Лосино-Петровском, «Глухово» в Богородском округе и центре «Вертикаль» в Пущине.

Также в Доме космонавтов Звездного Городка пройдет открытый урок исторического танца, а во дворце культуры «Звезда» Наро-Фоминска состоится творческий фестиваль.

Во время разговора ученица восьмого класса Яна рассказала Андрею Воробьеву о письмах детей, которые получал ее папа на СВО.

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