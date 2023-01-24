Подмосковье 24 января 2023, 21:46 «Греют душу и дают надежду». Школьница из Балашихи рассказала Воробьеву о письмах детей, которые папа получал на СВО Губернатор Подмосковья Воробьев встретился со школьниками, чьи близкие служат в зоне СВО

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками из Балашихи, чьи близкие находятся в зоне спецоперации. Мальчик Юра спросил у главы региона, когда их отцы смогут вернуться домой и последняя ли это у них командировка.

«Сложно сказать, последняя она или нет. Военный — это очень сложная профессия. Почему везде чтят военных? Потому что они выбрали путь, который предполагает защищать страну в разных случаях», — ответил губернатор.

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Воробьев признался, что отвечать на такие вопросы честно сложно, но врать смысла нет.

«Ребята и так все понимают. Сейчас даже многие взрослые не представляют, что значит быть военным, а эти дети уже разбираются в наградах, пишут письма на фронт, задают конкретные вопросы», — добавил глава Подмосковья.

Восьмиклассница Яна рассказала, как ее отец, вернувшийся со спецоперации, показал ей письма школьников со всей страны, которые согревают солдатов в сложные времена. Она отметила, что в ее школе — СОШ № 21 — тоже проходила такая акция, и все ребята принимали в ней участие.

«Каждый ученик нашей школы написал не одно и даже не два письма — отправили множество. И когда мой папа вернулся со спецоперации, он нам показал письма, которые приходили не только от нас, но и от других детей», — сказала Яна.

Она отметила, что теперь понимает, насколько это важно и как это помогает солдатам, находящимся в зоне спецоперации.

«Я узнала, что это действительно очень помогает, они носят и в карманах. Они им греют душу, сердце и дарят надежду», — сказала девочка.

Воробьев поблагодарил всех школьников, которые внесли свою лепту в поддержку солдат.

«Я знаю, что школы в каждом городе Подмосковья, особенно там, где живут семьи военных, собрали очень много гуманитарной помощи. <…> И я хочу поблагодарить и вас, и всех наших школьников, которых миллион в Московской области, за то, что каждый внес свою лепту, сделал что-то доброе», — отметил губернатор.