В Подмосковье за сутки от снега очистили 18 тысяч километров дорог

За сутки в Подмосковье очистили от снега около 18 тысяч километров дорог. Дорожные и коммунальные службы по поручению губернатора Андрея Воробьева продолжают работу по уборке дорог и территорий в усиленном режиме. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По данным синоптиков, за сутки в регионе выпало от пяти до семи сантиметров снега. В воскресенье было обработано и очищено 18 тысяч километров дорог. От снега и наледи также расчищено и обработано реагентами 25 миллионов квадратных метров дворовых общественных территорий.

«Для обеспечения безопасного проезда по автомобильным дорогам сначала ведется очистка от снега проезжей части по основному ходу, затем очищаются остальные полосы, и в последнюю очередь обочины. После очистки проезжей части начинается обработка противогололедными материалами. Работы проводятся в несколько циклов», — рассказал Алексей Гержик.

Он отметил, что у властей приоритет — обеспечить безопасный проезд по основным дорогам, вылетным магистралям, подъездам экстренных служб, маршрутам общественного транспорта и дорогам между населенными пунктами.

«Затем начинается очистка и обработка остальных дорог, где интенсивность движения около 200 автомобилей в сутки. Дорожные службы продолжают работы по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети. Прошу жителей отнестись с пониманием к работе дорожных и коммунальных служб», — резюмировал министр.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин отметил, что в регионе расчистили 99% дворовых территорий с начала прошедших снегопадов. Он добавил, что работы продолжаются, потому что местами в регионе все еще идет снег.

«Министерство благоустройства совместно с главами муниципальных образований запустили акцию „Дружные соседи — чистый двор“. В результате жители многоквартирных домов освободили парковочные места для уборки в более чем 230 дворовых территориях в 15 муниципалитетах, что позволило более качественно провести работы по очистке дворов. Сегодня, 22 февраля, коммунальные службы продолжают в усиленном режиме уборку дворов и пешеходных дорожек», — добавил министр Михаил Хайкин.

В понедельник синоптики прогнозируют днем -11 градусов и ночью до -21. В регионе действует «желтый» уровень опасности из-за гололедицы.

В пресс-службе Минтранса Подмосковья попросили автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте и не выезжать на дороги в снегопад. Тем, кому не обойтись без транспорта, в ведомстве посоветовали не превышать скорость и не препятствовать проезду дорожной техники.

В уборке дорог, дворов и общественных территорий сегодня задействовано порядка четырех тысяч единиц спецтехники и свыше 16 тысяч дворников и дорожных рабочих.