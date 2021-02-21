«Желтый» уровень погодной опасности объявили в московском регионе

В столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах. Предупреждение будет действовать до обеда 23 февраля, сообщил Гидрометцентр.

«Желтый — погода потенциально опасна», — сообщили на сайте.

Предупреждение об опасной погоде будет действовать в Москве и области до 13:00 23 февраля. В ночь на 22 февраля синоптики обещают облачную погоду с небольшим снегом. Температура воздуха составит -13..-15 градусов. Днем будет -11.. -13 градусов мороза.

В День защитника отечества, 23 февраля, ночью ожидается -25 .. -27 градусов. При этом будет переменная облачность без осадков. Днем столбики термометров покажут -15 .. -17 градусов мороза. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью три-восемь метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «360», что холод начнет отступать сразу после праздника. К следующим выходным погода приблизится к околонулевым отметкам, может быть даже слабая оттепель. По словам метеоролога, местами пройдет небольшой дождь.