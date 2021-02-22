Температура подскочит на 30 градусов в Центральной России к концу недели. Но это еще не весна

Морозная погода в центральной части России установится на 23 февраля, но к концу недели ожидается повышение температуры на 25–30 градусов. Об этом «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ближайшие ночи ожидается суровая погода и резкое повышение атмосферного давления, которое во вторник подрастет на 10–13 миллиметров, предупредил синоптик. Резкое похолодание в столице к концу недели сменится потеплением: столбик термометра буквально за пару дней поднимется на 25–30 градусов.

«Вхождение северных воздушных масс и отсутствие облаков приведет к тому, что ночные температуры в Москве будут до −28 градусов, а по области — до −24 градусов. Резкое похолодание, очень холодная погода. И дневные температуры завтра, 23 февраля, в День защитника Отечества, который ассоциируют часто с мужским днем, поэтому такая суровая погода по-настоящему», — рассказал Вильфанд.

Температура начнет плавно повышаться со среды, резкое повышение ожидается к концу недели. В четверг и пятницу прогнозируются осадки, но таких обильных снегопадов, как на позапрошлой неделе, не будет. Осадки ожидаются в виде мокрого снега и дождя.

«Со вторника по пятницу температура повысится примерно на 25–30 градусов. До конца недели, которая совпадает с концом месяца, температура будет такой. <…> В воскресенье температурный фон — около нулевой отметки. Ночью — небольшая отрицательная температура, днем — 0…+3 градуса», — сказал Вильфанд.

По прогнозу Гидрометцентра, морозы 23 февраля ожидаются в европейской части России, на Урале, в Красноярском крае и в Западной Сибири.