Подмосковье 08 июня 2023, 16:10 Свыше 730 нарушений при покосе травы устранили в Подмосковье с середины мая ГУСТ МО

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Свыше 700 нарушений при покосе травы устранили в Подмосковье с середины мая. Лучше всего эту работу провели в Истре, Серебряных Прудах Электрогорске.

Как рассказала руководитель Главного управления содержания территории Подмосковья Светлана Алипова, ведомство активно контролирует качество выполнения работ.

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«Активно косят траву в Пушкинском — 98 территорий приведены в нормативное состояние, 80 — в Волоколамском. Слабую динамику демонстрируют коммунальные службы Шатуры, Орехово-Зуевского и Дмитровского. Все лето инспекторский состав будет контролировать устранение и фиксировать все недочеты», — сказала она.

Она добавила, что по закону высота травы не должна превышать 20 сантиметров, а на внутриквартальных и внутри дворовых территориях — 50 сантиметров. Убирать территорию после покоса нужно в течение трех суток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказл об открытии 180 парков после благоустроства в 2023 году. Он отметил, что для создания новых общественных пространств стараются учитывать мнение жителей.

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