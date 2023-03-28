Подмосковье 28 марта 2023, 09:55 Около 900 рабочих мест появится в новом индустриальном парке в Химках Застройщик АО "Технопарк"

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Научно-индустриальный парк построят в Химках. Там смогут получить работу 900 человек.

Площадь 11-этажного здания составит 14,9 тысячи квадратных метров. Со второго по 10-й этаж обустроят конструкторские отделы в формате open space. Для проведения совещаний создадут конференц-зал на 168 мест, а также выставочный зал на 300 посетителей — там гости смогут ознакомиться с инновационными проектами.

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Здание оборудуют системой пожаротушения. В проект инвестируют два миллиарда рублей.

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