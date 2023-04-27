Подмосковье 27 апреля 2023, 13:32 Росгвардия задержала подозреваемую в причинении тяжкого вреда в Воскресенске Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали подозреваемую в причинении тяжкому вреда здоровью в Воскресенске. По сообщению ведомства, женщина нанесла несколько ударов ножом мужчине.

Сообщение о происшествии поступило росгвардейцам во время патрулирования. Конфликт произошел в деревне Сабурово — там 44-летняя женщина нанесла несколько ножевых ранений в ногу сожителю. Ее задержали и доставили в отделение полиции.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие наоборот начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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