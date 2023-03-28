Подмосковье 28 марта 2023, 16:41 Сотрудники Росгвардии задержали проникшего в магазин в Чехове мужчину пресс-служба Росгвардии Московской области

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Сотрудники Росгвардии Подмосковья задержали мужчину, который проник на территорию охраняемого магазина в Чехове. Правоохранители услышали звук разбитого стекла и сигнализацию во время патрулирования.

На месте происшествия росгвардейцы обнаружили следы проникновения — чтобы попасть в магазин, мужчина выломал пластиковую дверь. Нарушителем оказался 48-летний житель округа. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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