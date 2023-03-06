Подмосковье 06 марта 2023, 19:10 «Забота нужна». Андрей Воробьев рассказал о работе Центров поддержки семей бойцов СВО Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о поддержке семей военнослужащих из зоны СВО Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

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Центры поддержки участников СВО и их семей в Подмосковье переведут на работу по единому стандарту. С прошлой осени волонтеры помогли почти 8,6 тысячи семей военнослужащих, более чем над 4,8 тысячи взяли шефство. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале рассказал, что в деятельности активное участие принимают родные бойцов.

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«С самого начала мобилизации наши Центры создавались для помощи семьям мобилизованных. Но сейчас мы видим, что забота нужна близким всех военнослужащих и добровольцев», — рассказал о ситуации Воробьев.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

По его словам, сотрудники подмосковных Центров оказывают помощь в разных сферах — от устройства детей в сады до лечения самих военнослужащих. Представители администрации и волонтеры со всего Подмосковья собирают и отправляют бойцам гуманитарную помощь, а в Одинцове сделали специальную карту, по которой семьи военных могут брать в прокат лыжи и коньки в парках совершенно бесплатно.

«Скоро к программе подключатся местные музеи. Подумаем, как распространить эту практику на все Подмосковье», — добавил Андрей Воробьев.

Центры поддержки участников СВО и их семей будут работать до 19 часов по будням, а в выходные — не менее четырех часов. В каждом учреждении будут находиться сотрудники местных администраций, к работе привлекут родных бойцов, депутатов, активистов, психологов и юристов.

Такой Центр в Истре возглавила вдова одного из участников СВО Яна Урубкова. Андрей Воробьев поблагодарил ее за вовлеченность в работу.