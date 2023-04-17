Подмосковье 17 апреля 2023, 15:07 Импортозамещение фармсубстанций для препаратов от ВИЧ расширят в Подмосковье Компания «АФС-Технологии»

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Компания «АФС-Технологии» из Химок расширит производство фармацевтических субстанций для решения задач импортозамещения. Там смогут получить работу еще 50 человек.

Импортозамещение в области фармацевтики налаживают в Подмосковье из-за логистических проблем и сложностей зарубежных закупок. Так, предприятие «АФС-Технологии» начнет выпускать субстанции «Элпида» для лечения ВИЧ-инфекции. Для этого компания воспользуется программой льготного заемного финансирования.

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Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, в расширение производства инвестируют 410 миллионов рублей, из которых 205 миллионов предоставит Фонд развития промышленности.

«Реализация инвестпроекта позволит создать 50 рабочих мест. Предприятие обеспечит выпуск стратегически важной продукции для отечественной фармпромышленности — субстанций для производства инновационных лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — добавила она.

Предприятие находится в Химках на территории Центра высоких технологий «ХимРар». Оно оснащено современным оборудованием для синтеза широкого спектра субстанций. Благодаря расширению производства там смогут производить до 10 тонн продукта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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