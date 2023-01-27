Подмосковье 27 января 2023, 09:37 Слет студенческих отрядов пройдет в Подмосковье в выходные

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Студенческий форум пройдет в Клину 27–29 января. Его посвятят подготовке к проведению акции «Снежный десант», по которой добровольцы помогают жителям убирать снег.

В ходе акции волонтеры помогают в уборке улиц, парков и памятников, а также проводят мастер-классы, концерты и посещают ветеранов. «Снежный десант» пройдет в Подмосковье в третий раз, рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

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«Для максимальной подготовки волонтеров к акции, мы организовываем форум, который в этот раз объединит более 150 участников.Ребята посетят лекционные блоки, пройдут практические и командообразующие занятия», — рассказала глава министерства.

В завершение выберут шесть отрядов, которые будут проводить акцию в Мытищах, Клину, Пушкино, Электростали, Ногинске и Дубне.

«Программа форума будет направлена на обучение ребят и развитие трудового движения студентов. Все участники с нетерпением ждут начала акции, потому что это не только трудовые будни, но и прекрасная возможность провести время в компании своих друзей», — поделился руководитель регионального штаба студенческих отрядов Подмосковья Павел Ковалев.

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