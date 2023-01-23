Подмосковье 23 января 2023, 16:43 Андрей Воробьев рассказал о преображении лицея имени Стрельцова в Волоколамске после капитального ремонта

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Лицей имени героя Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича открылся в Воскресенске после капитального ремонта. Этого ждали 850 учеников. О преображении школы рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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Лицей построили в 1965 году. Он стал одним из ведущих образовательных учреждений региона, а в прошлом году вошел в программу капремонта.

Мы завершили долгожданный капремонт лицея, который стал ахиллесовой пятой для предыдущей команды муниципалитета, сроки пришлось несколько раз переносить. Открытия ждали 850 детей. Сегодня, наконец, за парты сели ребята из начальной школы, скоро вернутся в свои классы и старшеклассники. Андрей Воробьев

Открытие лицея переносили несколько раз, однако ожидание того стоило: ребят встретили не только обновленные стены, но и новое оборудование. В ходе ремонта обновили крышу, пищеблок, утеплили чердак, установили пандус и навесной фасад, заменили окна и двери, отремонтировали коммуникации и оборудовали здание системами пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Директор учреждения Андрей Копцов рассказал, что в лицее также появились скалодром и мастерские.

«Совершенно новый облик теперь у мастерских — здесь есть кабинеты технологии с современным компьютерным оборудованием, где мы можем заниматься робототехникой, 3D-моделированием. При этом мы сохранили для ребят возможность делать что-то руками в слесарных и столярных помещениях», — добавил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность постоянного общения с жителями для развития региона. По мнению губернатора, коммуникация помогает решать проблемы, которые беспокоят людей.

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