Подмосковье 28 марта 2023, 16:55 В Подмосковье более 350 млн рублей погасили в качестве задолженности по арендной плате Министерство Имущественных отношений МО

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Арендаторы муниципальной недвижимости Подмосковья погасили задолженности на сумму свыше 350 миллионов рублей за два месяца. Эту работу планируют продолжить.

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«Эту работу необходимо продолжать, так как растущая задолженность по арендной плате за недвижимость ведет, в первую очередь, к уменьшению доходной части местного бюджета, формирующегося за счет поступлений, в том числе от использования муниципальной собственности», - отметила она.

В бюджет региона поступила 273 миллиона рублей за аренду участков неразграниченной собственности, 29 миллионов – за муниципальную землю и 55 миллионов – за имущество региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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