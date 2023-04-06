Подмосковье 06 апреля 2023, 08:51 «В обсуждении проблем видим преимущества, а не недостаток». Воробьев — об общении с жителями Подмосковья Губернатор Воробьев отметил важность решения проблем жителей через общение Пресс-служба губернатора Московской области

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Правительство Подмосковья старается как можно больше общаться с жителями, чтобы подробнее узнать о проблемах и помочь в их решении. Особое внимание уделяют замечаниям, которые помогают развивать регион по разным направлениям. О важности коммуникации с жителями в эфире радио Sputnik рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам главы региона, власти стараются прислушиваться не только к положительным, но и к отрицательным отзывам о проделанной работе. Это важно для того, чтобы улучшать качество жизни в Подмосковье.

Главный стиль нашей команды был, остается и будет обязательно связан с тесной коммуникацией. Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Воробьев отметил, что обращать внимание на проблемы важно. Это, по его словам, ключевой режим работы органов власти.

«В обсуждении проблемы видим преимущества, а не недостаток. Страшно, когда ты стараешься не замечать проблему. Поэтому и в здравоохранении, и в транспорте общественном, и в ямах, и в дорогах, и в ливневке — это все многосложная и интереснейшая работа. Она интересна тогда, когда ты решаешь для человека то, о чем он справедливо просит или подсказывает», — заявил он.

Ранее глава Богородского рассказал Андрею Воробьеву о развитии округа. Там в течение года расселят 29 аварийных домов, откроют новую подстанцию скорой помощи, капитально отремонтируют пять школ, начнут строительство поликлиники и откроют долгожданный кинотеатр.

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