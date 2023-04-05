Подмосковье 05 апреля 2023, 11:35 Глава Богородского рассказал Андрею Воробьеву о развитии округа Глава Богородского округа Сухин рассказал губернатору Воробьеву о развитии округа

Читать 360tv в

В течение года в Богородском округе расселят 29 аварийных домов, откроют новую подстанцию скорой помощи, капитально отремонтируют пять школ, начнут строительство поликлиники и откроют долгожданный кинотеатр. Об этих и других успехах глава муниципалитета Игорь Сухин рассказал на рабочей встрече губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Качественно и в срок

Богородский городской округ на протяжении последних лет демонстрирует растущие показатели экономики и уровня жизни. Здесь строятся новые дома, создаются рабочие места, преображаются общественные территории и открываются школы — это отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Реклама

«Вы уже пять лет возглавляете большой Богородский городской округ. Судя по цифрам, по доверию граждан, кое-что уже удалось сделать», — добавил он.

Губернатор отметил, что экономика муниципалитета работает стабильно, несмотря на все вызовы. Это говорит о возможности создания дополнительных рабочих мест.

«Вместе с тем, как и в каждой территории, есть очевидные проблемы. Это и очистные [сооружения], которые нужно приводить в порядок, и все, что касается аварийного жилья», — добавил Воробьев.

Игорь Сухин рассказал, что в 2023-м в Богородском округе из аварийного жилья расселят 1,1 тысячи человек. Люди получат квартиры в новом доме на улице Санаторной в Ногинске.

«В прошлом году мы расселили 13 домов, в этом году — 29. Есть трудности с согласованием от аэродрома Чкаловский, но я уверен, что мы выполним программу качественно и в срок», — сказал глава округа.

Безопасность и комфорт

Сухин рассказал, что в округе удалось модернизировать всю систему уличного освещения, что позволило уменьшить количество жалоб от жителей более чем в два раза.

На улицах городов активно устанавливаются камеры системы «Безопасный регион». Только в прошлом году с помощью видеонаблюдения в Богородском округе удалось раскрыть 107 преступлений.

В муниципалитете также реализуется программа «Чистая вода». В этом году положительные изменения почувствуют еще 20 тысяч человек из поселка Зеленый, деревень Тимохово и Большое Буньково.

Новые школы

Игорь Сухин доложил губернатору о заметных успехах в сфере образования.

«Сейчас у нас 13 школ в топ-100 лучших в Подмосковье и только одна — в желтой зоне. Когда мы начинали работать, в топ-100 входили только две средние школы и еще несколько находились в красной зоне», — подчеркнул глава.

Недавно в округе открылась долгожданная новая школа на 1100 мест, а 1 сентября учеников примет и новый корпус к СОШ № 1 на 400 мест. Помимо этого, активно ведутся капитальные ремонты образовательных учреждений.

Экономика в плюс

За год Богородскому округу удалось увеличить объем инвестиций до 25 миллиардов рублей. Сухин отметил, что значительную роль в этом сыграла инициатива губернатора «Земля за рубль». Благодаря программе удалось привлечь в муниципалитет новых резидентов.

Губернатор поручил главе сопровождать каждое предприятие, будь то малый, средний или крупный бизнес.

В государственных и корпоративных закупках наш регион перешагнул отметку в 50% участия субъектов малого и среднего предпринимательства. Чем больше компаний малого бизнеса в торгах, тем больше возможностей им развиваться, расширяться — это все важно. Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Важная инициатива

Из округа в зону проведения специальной военной операции направили уже 400 тонн гуманитарной помощи, в том числе три автомобиля, комплекты противотанкового оружия, квадрокоптеры, прицелы ночного видения, тепловизоры и другую технику.

Знаю, что в Богородском округе вы большое внимание уделяете семьям участников СВО и помощи тем, кто находится там. Это и ваша команда, и волонтеры, и все наши жители, которые от чистого сердца помогают передовой. Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

«Мы хотим взять шефство над семьями погибших. Если у нас это получится, было бы неплохо применить эту практику по всей Московской области. Мне кажется, это очень важно», — добавил Игорь Сухин.

Губернатор идею главы поддержал.

Точки притяжения

В прошлом году в округе благоустроили Фонтанную площадь, которая уже стала центром притяжения жителей. На открытии собралось около 20 тысяч человек.

Фонтанная площадь — традиционное место встреч жителей Ногинска. Здорово, что мы ее модернизировали. Очень надеюсь, что и малый бизнес найдет там возможности для реализации. Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

К осени 2023 года в центре Ногинска откроют долгожданный кинотеатр. Сегодня все отделочные материалы уже закуплены, лифты и эскалаторы поступят в мае.

Медицина как приоритет

В этом году в Богородском округе начнут строительство поликлиники. Осенью откроется новая современная подстанция скорой медицинской помощи — сейчас рассматривается вопрос, чтобы расположить в здании и пункт переливания крови.

За два предыдущих года в муниципалитете отремонтировали 16 медицинских объектов, открыли два новых отделения больницы. Только с начала 2023 года в округ привлекли 18 специалистов.

«Мы оплачиваем стипендию и проезд для студентов медицинских вузов и колледжей. Ездим на ярмарки вакансий в Рязань, Тверь, Нижний Новгород и другие города. Хотим единовременно выплачивать новым узким специалистам по 100 тысяч рублей из своего бюджета», — рассказал о планах по привлечению медиков глава.

В октябре у Игоря Сухина истекает срок полномочий. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пожелал ему удачи в конкурсе на должность главы.