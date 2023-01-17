Подмосковье 17 января 2023, 10:26 Новую школу в Ногинске поставили на кадастровый учет

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Строительство школы на 1100 мест завершилось на улице 2-й Глуховской в Ногинске. Здание уже поставили на кадастровый учет, о чем сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

В здании общей площадью 16,5 тысячи «квадратов» располагается 44 класса, спортивный и актовый залы, библиотека и столовая. Во дворе есть стадион, площадки для занятий волейболом и баскетболом, места для отдыха.

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При постановке на кадастровый учет школе присвоен адрес: Московская область, Богородский городской округ, город Ногинск, улица 2-я Глуховская, дом 11. Здание построили в рамках государственной программы Подмосковья за счет средств бюджета.

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В январе в Московской области открылось несколько новых социальных объектов. Среди них пристройка к школе № 4 в микрорайоне Депо в Лобне и новая школа на месте заброшенного госпиталя в городском округе Балашиха. Поручение о сносе этого здания губернатор Андрей Воробьев дал еще в 2019 году.