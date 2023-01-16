Подмосковье 16 января 2023, 09:43 Пристройку к школе № 4 открыли в микрорайоне Депо в Лобне

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Пристройку к школе №4 открыли в микрорайоне Депо в Лобне. Общая площадь здания составляет более 11 тысяч квадратных метров. Учиться в трехэтажном корпусе будут 400 ребят.

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В новом корпусе школы оборудовали современные классы и кабинеты для внеурочной деятельности. Здесь также есть спортивный и актовый залы, большая библиотека, оснащенная компьютерной техникой. Вскоре на прилегающей территории проведут комплексное благоустройство, откроют спортивную и игровую площадки.

Благодаря новому корпусу нагрузка на школу значительно снизится. Пристройка позволит отказаться от второй смены и присоединиться к участию в областных проектах «Школа полного дня» и «Эффективная начальная школа».

Возведение пристройки началось в августе 2021 года. Тогда в основание здания была торжественно заложена капсула времени. Участие в мероприятии приняли заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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