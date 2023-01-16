Подмосковье 16 января 2023, 14:50 Воробьев пожелал ученикам открытой на месте недостроя школы в Балашихе успешно сдать экзамены Воробьев заслушал доклад об открытии школы на месте заброшенного госпиталя в Балашихе Пресс-служба губернатора Московской области

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Новая школа открылась на месте заброшенного госпиталя в городском округе Балашиха. Поручение о сносе здания губернатор Московской области Андрей Воробьев дал еще в 2019 году. Подробности о работе нового учебного учреждения главе региона рассказал глава городского округа Сергей Юров в ходе заседания областного правительства.

Он напомнил, что участок, где располагался недострой, находился в центре Железнодорожного, рядом с микрорайонами Ольгино и Павлово.

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«Постепенно начали территорию осваивать, а сегодня здесь уже открылась школа — она заработала буквально неделю назад, 9 января. Сюда пришли более тысячи ребят», — рассказал Юров.

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Глава городского округа подчеркнул, что новое учебное заведение позволило ликвидировать вторую смену в школе № 5. В этом году на участке начнется строительство детского сада.

«Желаем ребятам хорошо сдать основной государственный экзамен. Я уверен, что [директор школы] Лидия Борисовна [Яньшина] с учителями нашими всех подготовит достойно», — заявил Андрей Воробьев.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров рассказал, что в рамках реализации программы по ликвидации недостроев снесли уже около 140 построек. В прошлом году при поддержке Главного управления региональной безопасности из центра Железнодорожного исчезло бывшее здание банка. Освободившийся участок земли включили в программу по строительству большого детского сада.