08 февраля 2023, 12:06
ЦППК получила 40 автобусов для работы на компенсационных маршрутах в январе
«Мострансавто» передало ЦППК 40 автобусов для работы на маршрутах, дублирующих движение электричек, расписание которых изменилось из-за ремонтных работ. Свыше 30 из них использовали на Савеловском направлении.
Автобусы перевозили пассажиров до окончания работ на путях и возобновления сообщения. Для этого жители предъявляли проездные документы. С водителями и диспетчерами провели инструктаж.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о дополнительных мерах безопасности на железных дорогах Подмосковья. Он отметил, что в дополнительной заботе нуждаются в том числе обеспокоенные матери и студенты, которые часто пользуются железнодорожным транспортом.
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