Подмосковье 08 февраля 2023, 12:06 ЦППК получила 40 автобусов для работы на компенсационных маршрутах в январе

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«Мострансавто» передало ЦППК 40 автобусов для работы на маршрутах, дублирующих движение электричек, расписание которых изменилось из-за ремонтных работ. Свыше 30 из них использовали на Савеловском направлении.

Автобусы перевозили пассажиров до окончания работ на путях и возобновления сообщения. Для этого жители предъявляли проездные документы. С водителями и диспетчерами провели инструктаж.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о дополнительных мерах безопасности на железных дорогах Подмосковья. Он отметил, что в дополнительной заботе нуждаются в том числе обеспокоенные матери и студенты, которые часто пользуются железнодорожным транспортом.

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