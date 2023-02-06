06 февраля 2023, 12:48
Губернатор Воробьев: железные дороги в Подмосковье станут еще безопаснее
Андрей Воробьев заявил о дополнительных мерах безопасности на железных дорогах Подмосковья
Железные дороги Подмосковья продолжают развивать — для этого строят современные переходы с лифтами и эскалаторами, новые платформы и вокзалы. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что регион примет дополнительные меры, чтобы обезопасить инфраструктуру для пассажиров.
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Глава региона отметил, что новые переходы не только красивые, но и удобные — они оснащены лифтами и эскалаторами для тех, кому трудно подниматься по ступеням.
Мы должны и дальше искать способы, методы, чтобы обезопасить все, что касается железнодорожного транспорта.
Андрей Воробьев
Губернатор отметил, что в дополнительной заботе нуждаются, в том числе, обеспокоенные матери и студенты, которые часто пользуются железнодорожным транспортом.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о развитии железнодорожной инфраструктуры в Подмосковье. Он отметил, что это важное и удобное средство передвижения.
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