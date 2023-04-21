Подмосковье 21 апреля 2023, 10:43 Почти 40 участков и помещений выставили на торги в Егорьевске за неделю Комитет по конкурентной политике

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За неделю в Подмосковье выставили на торги 91 объект. Среди лидеров по округам оказался Егорьевск — там представлено 38 участков и помещений, рассказали в комитете по конкурентной политике региона.

Среди лотов — нежилое помещение для коммерческих целей в поселке Рязановский на улице Ленина. Его площадь — 36,2 квадратного метра. К зданию ведет асфальтированная дорога, рядом расположены школа, почта, досуговый центр и другие социальные объекты. Начальная цена составляет 620 тысяч рублей. Прием заявок завершится 18 мая.

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Узнать подробнее о лотах можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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