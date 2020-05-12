Подмосковью выделили еще 465 миллионов рублей на доплаты врачам за особые условия труда

Средства направят на выплаты врачам за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии COVID-19. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Федеральные и региональные власти выделяют огромные средства на борьбу с коронавирусом — деньги идут на развертывание коек, закупку оборудования, лекарств и доплаты медикам Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что такую поддержку получают все врачи, которые помогают пациентам с коронавирусом и людям, попавшим в группы риска.

А раньше стало известно, что в бюджет Подмосковья на этот год внесли изменения. Еще около 27 миллиардов рублей выделили для борьбы с COVID-19. Средства направят преимущественно на ремонт больниц, средства защиты для врачей и покупку новых аппаратов искусственной вентиляции легких.

Изменения приняли на заседании Мособлдумы в соответствии с поручениями, озвученными в обращениях президента России и губернатора Подмосковья.