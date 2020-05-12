    12 мая 2020, 11:02

    Подмосковью выделили еще 465 миллионов рублей на доплаты врачам за особые условия труда

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Российское правительство выделило Подмосковью еще свыше 465 миллионов рублей на доплаты всем врачам, борющимся с коронавирусом. Всего регионы получили больше 12 миллиардов.
    Подмосковью выделили еще 465 миллионов рублей на доплаты врачам за особые условия труда

    Средства направят на выплаты врачам за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии COVID-19. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

    Федеральные и региональные власти выделяют огромные средства на борьбу с коронавирусом — деньги идут на развертывание коек, закупку оборудования, лекарств и доплаты медикам

    Игорь Брынцалов.

    Он уточнил, что такую поддержку получают все врачи, которые помогают пациентам с коронавирусом и людям, попавшим в группы риска.

    А раньше стало известно, что в бюджет Подмосковья на этот год внесли изменения. Еще около 27 миллиардов рублей выделили для борьбы с COVID-19. Средства направят преимущественно на ремонт больниц, средства защиты для врачей и покупку новых аппаратов искусственной вентиляции легких.

    Изменения приняли на заседании Мособлдумы в соответствии с поручениями, озвученными в обращениях президента России и губернатора Подмосковья.