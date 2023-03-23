Подмосковье 23 марта 2023, 12:48 Еще одна бригада врачей из Подмосковья приедет в ЛНР для осмотра детей

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Еще она бригада врачей из Подмосковья отправилась в ЛНР, чтобы провести осмотры детей. Их здоровье оценят кардиологи, педиатры, офтальмологи и другие специалисты.

Бригада состоит из 21 медика. Среди них — неврологи, травматологи и многие другие узкопрофильные врачи. Их укомплектовали всем необходимым оборудованием и расходными материалами.

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Как рассказала первый зампред правительства области Светлана Стригункова, ранее подмосковные врачи осмотрели 9,3 тысячи детей республики.

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«Это уже третья бригада подмосковных врачей, которая отправилась в ЛНР проводить профилактические осмотры детей. До этого там отработали еще две бригады, которые осмотрели 9,3 тысячи детей. Особенно хочется отметить, что наши врачи получают слова благодарности за свою работу от родителей, учителей и маленьких пациентов», — сказала она.

В ЛНР трудятся врачи из больниц Красногорска, Орехово-Зуева, Электростали, Пушкино, Зарайска и других округов.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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