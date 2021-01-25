Любителями «народных троп» на железных дорогах Подмосковья займется полиция

В Королеве возле железной дороги появится переход, который разделит потоки пассажиров на тех, кому нужно просто перейти пути и сесть в электричку. Таким образом власти планируют бороться со смертельными случаями. Информацию о нарушителях будут передавать в УВД. Об этом замминистра транспорта Подмосковья Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву.

«„Народные тропы“ в Королеве за три года привели к 15 смертельным случаям, два из которых — уже в 2021 году. Наличие подземного пешеходного перехода менее чем в 200 метрах не останавливает жителей ежедневно ходить через „народную тропу“. Ежедневный поток через „народную тропу“ на станции Подлипки — не менее 20 тысяч человек», — рассказала она.

По словам замминистра, люди хотят сократить путь, кому-то не нравится подземный переход, а кто-то — зайцы. 30% жителей, которые не хотят покупать билет спрыгивают или взбираются на платформу, идут вдоль путей до выломанного проема в заборе.

«Мы сделали выезд в Королев 20 января. Разговаривали с людьми, призывали соблюдать безопасность, а 21 января опять погиб человек — мужчина, 40 лет. С другой стороны пролез через очередную дыру в заборе, чтобы бесплатно проехать в электричке», — рассказала Кротова.

Она добавила, что по поручению Андрея Воробьева администрация и РЖД определили три очереди мероприятий для решения проблемы.

«Первое — это ликвидация „народной тропы“, второе — создание безопасных условий для перехода по имеющемуся подземному переходу, третье — строительство современного перехода, который разделит потоки пассажиров на тех, кому нужно просто перейти пути и сесть в электричку», — доложила замминистра.

До 15 февраля по обе стороны железной дороги будет установлен забор на отрезке протяженностью 400 метров. Уже установлен на 10 метрах.

«Несмотря на это, жители по старой памяти, пока стоит уже десять метров, начали лазить через ограждения. <…> Уже сломали очередной забор в другом месте. Информационный плакат в первый же день срывали пять раз», — пояснила Кротова.

Она добавила, что сломанные части забора отремонтировали. Также установлены камеры для мониторинга ситуации в ЦУРе. Все нарушения теперь передают в УВД. Кроме того, сотрудники полиции начали регулярно дежурить на участках бывшей «народной тропы».

«В итоге удалось пресечь нарушения. И только редкие зайцы — в основном молодежь — до сих пор предпринимают попытки перелезть через забор», — добавила Кротова.

Замминистра выразила надежду, что принятые меры исключат и эти случаи.