Мособлдума рассмотрит введение Дня ветеранов боевых действий в Подмосковье | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 14:45 Мособлдума рассмотрит введение Дня ветеранов боевых действий в Подмосковье

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Мособлдума рассмотрит инициативу по установлению еще одной памятной даты — Дня ветерана боевых действий. Для этого в региональном парламенте прошли слушания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Зампредседателя Мособлдумы Олег Рожнов отметил, что эта тема особенно актуальна в нынешнее время, и сейчас ее обсуждают во многих регионах страны. Инициатором установлении даты 1 июля выступил Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению.

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«1 июля не имеет привязки к какому-то конкретному историческому событию, и в этом тоже есть на наш взгляд, глубокий смысл. Ведь эта дата объединяет всех ветеранов боевых действий без разделения по роду войск, по месту службы, участия в боевых действиях», — заявил глава комитета Андрей Голубев.

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Он выразил уверенность в том, что Подмосковье станет первым регионом, который установит эту дату.

Инициативу поддержали представители общественных организаций военных инвалидов и ветеранов боевых действий, а также «Боевого братства».

Ранее Губернатор Андрей Воробьев сообщил о дополнительном обмундировании для мобилизованных из Подмосковья. Они будут получать комплекты из 22 предметов.